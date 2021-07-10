Навчання Sea Breeze в Чорному морі не пройшли без провокацій РФ. Що утнули окупанти

Коли учасники навчань відпрацьовували стрілянину, російський фрегат пройшов між кораблями США і України

Під час міжнародних навчань Sea Breeze Росія почала провокацію. Їх корабель надто близько підійшов до американського есмінця.

Саме на тому судні США був журналіст "Сьогодні" і бачив блискавичну реакцію американців.

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Есмінець вийшов з порту Одеси, щоб очолити фінальну фазу навчань. Разом з цим кораблем найближчі чотири доби в морі будуть вправлятися фрегати Великої Британії, Італії, катери Румунії та Болгарії. А також катер морської охорони Військово морських сил України.

Російські кораблі не залишилися у стороні. Не минуло й двох годин, як вони з'явилися на горизонті.

"Ми тренуємося у міжнародних водах, росіяни теж у міжнародних водах, тому ніяких порушень", – сказав командир есмінця.

У першу добу активних навчань у Чорному морі бойові кораблі маневрували і постійно змінювали місце дислокації. Далі за планом – стрільби. Треба знищити мішень на воді. Відразу з двох кулеметів і дистанційно керованої гармати американські моряки відкривали шквальний вогонь.

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Тоді фрегат росіян пройшов між есмінцем і українським катером морської охорони. На провокацію росіян на американському кораблі відреагували миттєво.

"Після того, як російський корабель підійшов надто близько, активували протикорабельну систему, щоб мінімізувати можливі постріли з боку росіян", – сказав командир підрозділу протикорабельної оборони есмінця Томас Еліот.

Також у небі з'явився ще й російський винищувач, проте врешті-решт військові РФ рушили в бік окупованого Криму і більше не втручалися в навчання.

Нагадаємо, раніше Росія просила США відмовитися від навчань Sea Breeze-2021 , зазначивши, що вони нібито носять агресивний характер і підвищують ризики небезпечних військових інцидентів в морі.

Проте 6 липня міжнародні навчання Sea Breeze-2021 перейшли в активну фазу – кораблі України, США та інших країн-партнерів вийшли у міжнародні води Чорного моря.