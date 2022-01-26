Вчені знайшли новий симптом омікрону – як уберегтися українцям

Якщо ви помітили цей симптом, необхідно зробити тест на коронавірус

В "Омікрона" з'явився новий симптом. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус вражає дихальні шляхи, що лежать близько до рота, носа та вух. Наприклад, американські вчені знайшли новий симптом зараження штамом омікрон – біль у вухах.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Що відомо про новий симптом?

Лікар Пітер Чін-Хонг заявив, що біль у вухах обумовлений тим, що вірус вражає дихальні шляхи, розміщені близько до рота, носа та вух.

Омікрон-штам може спричинити хворобливі відчуття у внутрішньому вусі. За словами лікарів, якщо ви помітили в себе втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах, необхідно здати тест на коронавірус.

"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження коронавірусом", – заявила лікарка Костянтина Станкович.

Головні симптоми зараження омікроном

Звіти на підставі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що в інфікованих омікроном найчастіше спостерігають:

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нежить (73%)

головний біль (67,5%)

втому (63,5)

чхання (60%)

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів, які спричиняє дельта-штам, який нині домінує в Україні. У разі зараження цим штамом разом із зазначеними вище симптомами також спостерігаються: кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7%), лихоманка або тремтіння (30%), жар (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Незважаючи на те що симптоми омікрону здаються схожими на застуду, новий штам може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальний кінець. Через стрімке поширення омікрону в небезпеці перебувають ті, хто не пройшов базового курсу вакцинації проти COVID-19.

Як стало відомо, новий штам має менший інкубаційний період. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

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Також поодинокі дослідження вказують, що захворюваність через штам омікрон більше охоплює молодшу вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на дельту-штам був 38,3 року, то вік інфікованих омікроном – 30,8.

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