Вчені вперше в історії дослідили геном українця: відео

Вперше в історії вчені дослідили геном українця. Зробили це на базі Ужгородського національного університету.

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Ідею вивчити геном українця роками виношував Тарас Олексюк, відомий генетик з Ужгорода, який нині працює в Оклендському університеті в США.

Нарешті він організував міжнародну команду, яка вперше в історії країни провела масштабні генетичні дослідження.

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Для аналізу волонтери зібрали зразки крові ста людей з усіх областей України, які в трьох поколіннях ідентифікують себе українцями.

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Вчені пояснюють: вивчення гена українців важливе передовсім для медицини – допомагає визначити схильність до певних хвороб і мутацій. А це вчасна діагностика і правильне лікування.

Наприклад, мутація, яка викликає аутизм, трапляється приблизно у половини українців.

"У нас частіше порівняно із сусідніми народами трапляється мутація, що підвищує ризик виникнення раку грудей", – розповідає Ярослава Гасинець, декан біологічного факультету Ужгородського національного університету.

Дані дослідження – у відкритому доступі. Тепер вчені Ужгородського національного університету за програмою транскордонного співробітництва вже працюють над дослідженням спільного та відмінного в генотипах жителів Закарпаття та Північній Румунії – людей, які живуть поруч, але по різні боки Карпат.

Результати обіцяють оприлюднити ближче до осені.

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Раніше вчені розповіли, як генетика і вік впливають на вагу людини.

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