Вчені вперше в історії дослідили геном українця: відео

Вперше в історії вчені дослідили геном українця. Зробили це на базі Ужгородського національного університету.
Ідею вивчити геном українця роками виношував Тарас Олексюк, відомий генетик з Ужгорода, який нині працює в Оклендському університеті в США.
Нарешті він організував міжнародну команду, яка вперше в історії країни провела масштабні генетичні дослідження.
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Для аналізу волонтери зібрали зразки крові ста людей з усіх областей України, які в трьох поколіннях ідентифікують себе українцями.
Вчені пояснюють: вивчення гена українців важливе передовсім для медицини – допомагає визначити схильність до певних хвороб і мутацій. А це вчасна діагностика і правильне лікування.
Наприклад, мутація, яка викликає аутизм, трапляється приблизно у половини українців.
"У нас частіше порівняно із сусідніми народами трапляється мутація, що підвищує ризик виникнення раку грудей", – розповідає Ярослава Гасинець, декан біологічного факультету Ужгородського національного університету.
Дані дослідження – у відкритому доступі. Тепер вчені Ужгородського національного університету за програмою транскордонного співробітництва вже працюють над дослідженням спільного та відмінного в генотипах жителів Закарпаття та Північній Румунії – людей, які живуть поруч, але по різні боки Карпат.
Результати обіцяють оприлюднити ближче до осені.
Раніше вчені розповіли, як генетика і вік впливають на вагу людини.
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