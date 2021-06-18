Учитель у Києві побила аутиста, а США хочуть з'їсти Росію-пудинг – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Побиття учителем дитини з інвалідністю
У інклюзивну класі однієї з київських шкіл учителька виявляє агресію і б'є дитину з інвалідністю. Принаймні один епізод знущань над хлопчиком потрапив на відео.
Нуланд порівняла Росію з пудингом
Заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявила, що США після зустрічі президента Джо Байдена з Володимиром Путіним мають намір перевірити, чи хоче насправді Росія стабільних відносин і чи можна досягти з нею певних угод. Говорячи про це, вона порівняла РФ з пудингом, який треба з'їсти.
Нова версія отруєння студентів у Івано-Франківську
Студенти, яких минулої ночі госпіталізували з важким отруєнням невідомою речовиною з гуртожитку Івано-Франківська, навряд чи отруїлися чадним газом – у рятувальників з'явилася нова версія.
Пожежа на Льодовому стадіоні у Києві
У Києві ввечері в четвер загорівся покинутий Льодовий стадіон на проспекті Глушкова, з будівлі валив чорний дим. У ДСНС розповіли, що сталося.
Українську армію озброять роботами
У найближчі роки українську армію мають намір озброїти найсучаснішими безпілотниками і роботами. Наприклад, один з них – надшвидкий ударний безпілотник ACE ONE схожий на НЛО – він непомітний для радарів і має керовані ракети.
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