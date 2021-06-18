Учитель у Києві побила аутиста, а США хочуть з'їсти Росію-пудинг – головні новини за ніч

Депутат опублікував відео, на якому вчителька б'є хлопчика в інклюзивну класі, а Вікторія Нуланд кумедно висловилася про Росію – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Побиття учителем дитини з інвалідністю

Реклама

У інклюзивну класі однієї з київських шкіл учителька виявляє агресію і б'є дитину з інвалідністю. Принаймні один епізод знущань над хлопчиком потрапив на відео.

Нуланд порівняла Росію з пудингом

Заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявила, що США після зустрічі президента Джо Байдена з Володимиром Путіним мають намір перевірити, чи хоче насправді Росія стабільних відносин і чи можна досягти з нею певних угод. Говорячи про це, вона порівняла РФ з пудингом, який треба з'їсти.

Нова версія отруєння студентів у Івано-Франківську

Студенти, яких минулої ночі госпіталізували з важким отруєнням невідомою речовиною з гуртожитку Івано-Франківська, навряд чи отруїлися чадним газом – у рятувальників з'явилася нова версія.

Пожежа на Льодовому стадіоні у Києві

У Києві ввечері в четвер загорівся покинутий Льодовий стадіон на проспекті Глушкова, з будівлі валив чорний дим. У ДСНС розповіли, що сталося.

Українську армію озброять роботами

Реклама

У найближчі роки українську армію мають намір озброїти найсучаснішими безпілотниками і роботами. Наприклад, один з них – надшвидкий ударний безпілотник ACE ONE схожий на НЛО – він непомітний для радарів і має керовані ракети.

Що ще відбувалося в Україні і світі, дивіться у випуску новин "Сьогодні":