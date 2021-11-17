Ситуація поліпшилась? Шмигаль закликав скасувати "дистанційку" у всіх школах

Місцеву владу закликали повернути дітей за парти у всіх регіонах

Денис Шмигаль закликав повернути всіх дітей за парти / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу повернути учнів шкіл до очного формату навчання. За його словами, більшість учителів уже виконали вимоги МОЗ та вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду.

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"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємось і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", – заявив прем'єр.

Як відбувається навчання у різних містах

У багатьох містах України ще 15 листопада діти повернулися на очне навчання. Однак деякі міста все ж залишили "дистанційку" через ризик поширення коронавірусу або через те, що не всі співробітники шкіл вакциновані.

Де учні вже на очному навчанні?

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