Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Ситуація поліпшилась? Шмигаль закликав скасувати "дистанційку" у всіх школах

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 листопада, 13:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місцеву владу закликали повернути дітей за парти у всіх регіонах
Денис Шмигаль закликав повернути всіх дітей за парти
Денис Шмигаль закликав повернути всіх дітей за парти / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу повернути учнів шкіл до очного формату навчання. За його словами, більшість учителів уже виконали вимоги МОЗ та вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду.

Реклама

"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємось і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", – заявив прем'єр.

Як відбувається навчання у різних містах

У багатьох містах України ще 15 листопада діти повернулися на очне навчання. Однак деякі міста все ж залишили "дистанційку" через ризик поширення коронавірусу або через те, що не всі співробітники шкіл вакциновані.

Де учні вже на очному навчанні?

Реклама
  • Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
  • Чернівці – усі учні в усіх школах.
  • Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
  • Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
  • Рівне – усі учні в усіх школах.
  • Житомир – усі учні в 25 школах міста (крім кількох).
  • Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада).
  • Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (за винятком деяких).
  • Харків – усі школи.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

132 645

захворіло за тиждень в Україні

-13%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти