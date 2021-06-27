Удар негоди. Без світла залишилися майже 400 населених пунктів

В Україні розбушувалася негода
В Україні через негоду без світла залишилися майже 400 населених пунктів.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 год. 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 393 населених пункти", – йдеться в повідомленні.
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Як повідомляється, без світла залишилися населені пункти у 8 областях:
- Київська – 129;
- Чернігівська – 73;
- Житомирська – 57;
- Черкаська – 50;
- Вінницька – 26;
- Львівська – 26;
- Кіровоградська – 20;
- Одеська – 12.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в липні синоптики прогнозують спеку як в тропіках і розгул стихії.