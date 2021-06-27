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Удар негоди. Без світла залишилися майже 400 населених пунктів

27 червня 2021 9:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

В результаті вітру, дощу і гроз 393 населених пункти у восьми областях виявилися знеструмленими

В Україні розбушувалася негода

В Україні розбушувалася негода

В Україні через негоду без світла залишилися майже 400 населених пунктів.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 393 населених пункти", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, без світла залишилися населені пункти у 8 областях:

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  • Київська – 129;
  • Чернігівська – 73;
  • Житомирська – 57;
  • Черкаська – 50;
  • Вінницька – 26;
  • Львівська – 26;
  • Кіровоградська – 20;
  • Одеська – 12.
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в липні синоптики прогнозують спеку як в тропіках і розгул стихії.

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