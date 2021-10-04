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Вдарив по обличчю. У Києві охоронець побив дівчину (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 11:14
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Потерпіла каже, що чоловік застосував до неї силу без причини
У Києві охоронець парку вдарив дівчину
У Києві охоронець парку вдарив дівчину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 4 жовтня в сквері на Гейдара Алієва охоронець вдарив дівчину по обличчю. Її подруга зняла цей момент на камеру.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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У ніч на понеділок, 4 жовтня, в одному з парків Києва охоронець підійшов до двох дівчат і вдарив одну з них по обличчю. Її подруга зняла це на камеру. Постраждала дівчина стверджує, що чоловік вдарив її без причини.

Подруги увімкнули камеру телефону ще до того, як охоронець почав до них підходити. Дівчата написали заяву в поліцію і передали відео.

У коментарях дівчина розповіла, що відпочивала в парку з подругою. Вони взяли з собою їжу і пляшку вина.

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"Він попередив, що пити не можна. Ми її і не відкрили. Він прийшов через 2 хвилини, почав грубо виганяти нас, подруга почала знімати хамство. І через секунду він вдарив", – написала дівчина.

У Києві жорстоко побили паркувальника

Увечері 30 вересня біля станції метро "Печерська" на вулиці Генерала Алмазова, 14, було скоєно жорстоккий напад на інспектора з паркування.

  • Автомобіль Skoda Octavia протизаконно припаркувався на другій смузі і зупинив рух транспорту позаду себе.
  • Інспектор, який працював неподалік, почав виконувати свою роботу, проте несподівано отримав удари по обличчю.
  • На місце інциденту приїхала швидка допомога і правоохоронці. Медики діагностували у потерпілого перелом носа.
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