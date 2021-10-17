Вдарили ножем та стріляли: в Миколаєві жорстоко побили поліцейського

Зловмисника вже затримали, він був раніше судимий за крадіжки та хуліганство

У Миколаєві побили поліцейського під час бійки на вулиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Миколаєві побили поліцейського під час конфлікту на вулиці. Правоохоронець перебував поза службою.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Інцидент стався вчора близько 22:15 в районі перетину провулку Центрального та вулиці Фрунзе.

Масова бійка зі стріляниною

Між потерпілим, який йшов із товаришем, та двома перехожими чоловіками виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

В ході бійки 32-річний співробітник управління поліції охорони отримав ножові поранення спини та живота, а також поранення зі зброї, попередньо, травматичної дії. Поліцейського госпіталізували у важкому стані.

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Кого покарають

Поліцейські встановили та затримали 40-річного зловмисника наступного дня після скоєного злочину. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство. Його слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею Кримінального кодексу України про "Замах на умисне вбивство". Він може отримати до 15 років тюрьми.

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За участь у бійці затримали місцевого жителя. Фото: Нацполіція

У Чернігові до смерті забили поліцейського

На початку жовтня двоє поліцейських у Чернігові втрапили у бійку. В результаті один з них помер, а інший потрапив в лікарню з чисельними травмами.

Зараз за участь у бійці арештовані четверо молодих людей, троє з яких неповнолітні. На цьому тижні прокурори оголосили їм нові підозри.

Відомо, що у той вечір друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Конфлікт, що спалахнув, привернув увагу випадкових свідків. Його знімали прямо з вікон машин. На одному з таких відео можна побачити, що поліцейські намагалися щось зробити. Особа, схожа на загиблого Артура Єрохіна, голосно повідомляє, що він сам поліцейський. Потім він же відправляє патрульного додому.

Тричі, за інформацією джерел "Сьогодні", патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту і тричі залишала його.

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