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СЬОГОДНІ Новини України

Поїдуть не всі: у Запорізькій області ввели жорсткі обмеження на проїзд у маршрутках

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 10:41
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Нові правила почали діяти 7 жовтня. Вони не поширюються на школярів
Обмеження в маршрутках Мелітополя і Запорізької області. Фото: колаж "Сьогодні"
Обмеження в маршрутках Мелітополя і Запорізької області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі та Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів. Це пов'язано з новими обмеженнями, які ввели в "помаранчевій зоні".

Про це повідомляє видання Mspravka.info.

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Нововведення в маршрутках

З 7 жовтня громадський транспорт їздитиме з 6:00 до 9:00 ранку і з 16:00 до 19:00 вечора. Їздити в маршрутках можна буде тільки за наявності сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу або результатів ПЛР-тесту у водія і пасажирів.

Варто зазначити, що ця вимога не поширюється на школярів, яких возитимуть при пред'явленні документа з навчального закладу.

Де взяти сертифікат про вакцинацію?

Отримати сертифікат можна у сімейного лікаря або скачати в додатку "Дія".

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Хто буде перевіряти наявність сертифікатів?

Перевіряти наявність і справжність сертифікатів будуть співробітники поліції, а також Госпродпотребслужби.

У маршрутках з'явилися обмеження. Фото: Ліга
У маршрутках з'явилися обмеження. Фото: Ліга

Карантин в Україні

Поки що всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

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Ситуація в областях :

  • Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
  • Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
  • Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
  • Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
  • Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.
Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

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