Пригощала Путіна вином за 100 тисяч: "ексдиректору" "Масандри" змінили підозру

У 2015 році господар Кремля привіз Берлусконі на винзавод і заради них відкоркували пляшку, яка була національним надбанням України

Пособниця окупантів заради Путіна відкрила пляшку за 100 тисяч доларів. Колаж "Сьогодні"

Колишньому "генеральному директору" захопленого окупантами заводу "Массандра" змінили підозру за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України) за те, що вона пригощала президента РФ Володимир Путіна дуже дорогим колекційним вином. Їй світить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років.

Про це повідомляє прокуратура Криму.

Реклама

Прокурори нагадали, що наприкінці лютого 2015 року підозрювана незаконно була призначена на посаду генерального директора винзаводу.

Показує Путіну українські вина. Фото: ark.gp.gov.ua

У вересні того ж року, під час відвідин "Масандри" Путіним і колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, вона самовільно вилучила з колекції і відкоркували одну з найцінніших пляшок енотеки – "Херес-де-ла-Фронтера" врожаю 1775 року. Вартість однієї такої пляшки вина становить понад 100 тисяч доларів, і відповідно до законодавства України є національним надбанням і має значну історичну, наукову і національну цінність для держави.

Рідкісне українське вино. Фото: ark.gp.gov.ua

"Генеральний директор" "Масандри" підозрюється у скоєнні військового злочину, який полягає в розграбуванні національних цінностей на окупованій території Криму", – йдеться у повідомленні.

Берлусконі (зліва), підозрювана і Путін. Фото: ark.gp.gov.ua

Реклама

Відзначимо, що у 2016 році цій пособниці окупантів вже було оголошено про підозру за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Захоплення "Масандри"

Національне виробничо-аграрне об'єднання "Массандра" – одне з найбільших підприємств України і Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин.

Після окупації півострова Росією у 2014 році, майно винзаводу було незаконно захоплено окупантами і передано у федеральну власність – управління справами президента РФ.

У грудні 2020-го стало відомо, що близький друг Путіна викупив кримський винзавод "Массандра". Дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" купила 100% акцій.

Як ми писали раніше, глава прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний заявив, що продаж Росією "Масандри" – військовий злочин. У МЗС України продаж РФ кримського заводу назвали "юридично нікчемним".

А в березні цього року Україна ввела нові санкції проти Росії. До "чорного списку" потрапила і "Массандра".