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Загроза нападу Росії: міжнародна авіакомпанія дозволила повернути квитки на рейси в Україну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 00:29
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До 31 березня може бути продовжений термін дії квитків без штрафів та комісій
Безкоштовно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс виконується за тим самим маршрутом і в тому ж салоні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Безкоштовно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс виконується за тим самим маршрутом і в тому ж салоні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила повернути або поміняти пасажирам квитки на рейси до міст України, які були куплені до 13 лютого. Це пов'язано із ситуацією, яка склалася через можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

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Деталі

"У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року, а також на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) від ​​13 лютого 2022 року до 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що безкоштовно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс виконується за тим же маршрутом і в тому ж салоні. При цьому дата заміни повинна бути не пізніше 31 березня цього року. Крім того, термін дії квитків може бути продовжений до 31 березня без будь-яких комісій і штрафів. Також компанія дозволила зміну маршруту. Вона проводиться за правилами тарифу оригінального квитка.

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