Загроза нападу Росії: міжнародна авіакомпанія дозволила повернути квитки на рейси в Україну

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила повернути або поміняти пасажирам квитки на рейси до міст України, які були куплені до 13 лютого. Це пов'язано із ситуацією, яка склалася через можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України.
Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.
Деталі
"У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року, а також на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) від 13 лютого 2022 року до 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування", — йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що безкоштовно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс виконується за тим же маршрутом і в тому ж салоні. При цьому дата заміни повинна бути не пізніше 31 березня цього року. Крім того, термін дії квитків може бути продовжений до 31 березня без будь-яких комісій і штрафів. Також компанія дозволила зміну маршруту. Вона проводиться за правилами тарифу оригінального квитка.
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Що писали про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть зупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up посадила літак з Фуншала в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- Одночасно в міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припиниться страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює, щоб запобігти ризикам авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.