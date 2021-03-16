Загроза самогубства підлітка: які симптоми мають насторожити батьків і педагогів

Якщо дитина вирішила накласти на себе руки, у неї змінюється настрій, сон, раціон харчування

Україною прокотилася хвиля підліткових суїцидів, що не може не викликати тривоги. Чому діти і підлітки роблять цей крок? Як зрозуміти, що дитина вирішила накласти на себе руки?

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Про це йде мова в блозі психоаналітика Олександра Осташка на сайті "Сьогодні".

За його словами, є кілька симптомів, які повинні насторожити уважного батька і/або педагога.

Якщо ви помітили зміни в емоційному стані своєї дитини, якщо у неї виникли проблеми зі сном (безсоння або навпаки – не добудитися), підвищена стомлюваність або різко змінилися звички в їжі – це симптоми, на які обов'язково потрібно звернути увагу.

Слід також звернути увагу, якщо підліток важче від звичайного переносить емоційні навантаження, критичний у судженнях, висловлює в них незрілість, важко йде на контакт з іншими підліткам, а також більше від звичайного імпульсивний і запальний.

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І у жодному разі не можна ігнорувати ситуації, коли дитина почне відкритим текстом "лякати" дорослих самогубством – практично всі підлітки, які намагалися вчинити суїцид, напередодні попереджали про це дорослих , як правило, протягом трьох днів до того.

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А також половина всіх підлітків, до яких встигли прийти на допомогу, повторюють спробу в проміжку від 24 до 27 годин , але вже з урахуванням допущених помилок. Інакше кажучи, щоб напевне.

Що ж робити? Обов'язково розмовляйте зі своїми дітьми! Заведіть традицію щодня розмовляти з маленькою людиною хоча б 10-15 хвилин на день – але тільки про неї і з нею, більше ні на що стороннє не відволікаючись.

Підліток потребує вашої уваги та участі, а не нотацій. Тим більше, у жодному разі не можна висміювати дитину або знецінювати те, що для неї важливо. Необхідно пам'ятати про те, що у підлітків проблеми з вербалізацією свого внутрішнього світу, і до дитини потрібно "достукатися", а для цього потрібно бажання дорослого зрозуміти і почути.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, навіщо підлітки приймають вбивчі дози таблеток.

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Більше читайте в блозі: "Як запобігти самогубства підлітків" .

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