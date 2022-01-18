Загроза війни? Ми дізналися, чому в Україні почалася хвиля "мінувань"

Поліцейські заявляють, що хвиля "мінувань" в Україні має ознаки гібридної війни проти нашої країни. Точного підтвердження цього немає.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Війна проти України?
Як розповіли нам джерела в правоохоронних органах, таку тривалу низку повідомлень про мінування фіксують уперше.
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"Хвиля "мінувань", що триває, має ознаки гібридної війни проти України. Однозначно, звичайно, стверджувати цього не можемо, поки не знайдемо доказів, але ознаки – очевидні", – повідомили "Сьогодні" у правоохоронних органах.
Зазначається, що згідно із законом оперативні служби зобов'язані перевірити кожне повідомлення про мінування, чим вони і займаються. Силовики додали, що авторів повідомлень ще не знайдено.
"Це говорить про те, що це не п'яниці, які повідомляють про бомбу заради розваги", – підсумували джерела.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло до поліції.
До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.
У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці на кол-центр СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано із постійними загрозами "мінування" навчальних закладів.
12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вона має ознаки добре спланованої акції.