Погрожують смертю: квартиру космонавта Каденюка намагаються відібрати в його родини

Дружина та син Леоніда Каденюка отримують погрози через елітну квартиру у Києві, яка дісталась їм від космонавта у спадок. За житло розгорнулась справжня війна. За різними оцінками, ця нерухомість може коштувати від 400 тисяч доларів і аж до мільйона (від 11 до 27 млн грн), і на неї претендує якийсь незнайомець.

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Про це йдеться у ексклюзивному розслідуванні програми "Головна тема" з Оленою Кот.

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У семикімнатній квартирі площею 215 кв м і жила вся родина Каденюків – космонавт з дружиною та сином. За законом вона мала відійти прямим родичам, адже заповіту Каденюк залишити не встиг – помер раптово на пробіжці. Та у нотаріса з'ясувалось, що у спадок родина вступити не може, адже на квартиру є ще один претендент.

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Нотаріуска пояснила, що за два місяці після смерті Каденюка до неї прийшов чоловік, який назвався єдиним спадкоємцем померлого, і написав заяву. Тож правник за цією заявою відкрила спадкову справу.

"Він сказав, що у Леоніда Костянтиновича немає жодних родичів. Він – єдиний спадкоємець, і все це належить йому", – каже вдова Віра Каденюк. Але цього чоловіка вона не знає і впевнена – це афера.

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Невідомий спадкоємець виявився не один – заяву на спадок Каденюка подала ще одна людина. Син космонавта від першого шлюбу Володимир.

"Ані на похованні, ані де, ані співчуття (від нього -ред.) не було", – каже вдова. І запевняє, першій родині Каденюк вже давно залишив у спадок квартиру під Москвою, сплачував аліменти і всіляко допомагав.

"Подав і подав, яка різниця", – так Володимир одповідає телефоном.

Після відвідин нотаріуса родині Каденюка погрожують телефоном – доходить до 40 дзвінків на день, і так триває вже третій рік.

"Щоб ви здохли, ви не маєте права тут жити, йдіть геть", – цитує шантажистів Віра Каденюк.

Продати квартиру вдова не може, адже не є власницею, а на досвідчених адвокатів дружині першого космонавта не вистачає грошей.

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"Головна тема" зустрілась з чоловіком, який претендує на спадщину відомої людини. Його звати Ігор Володимирович, йому 57 років, мешкає у Києві. Каже, що він далекий родич Каденюка і космонавт йому обіцяв залишити все у спадщину.

Адвокати запевняють, що у неочікуваного спадкоємця забрати в родичів квартиру не вийде, а от син Володимир є прямим спадкоємцем, які б стосунки їх не пов'язували, і тут, правники кажуть, краще б домовитись миром. Подробиці на відео:

28 січня першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку мало виповнитись 70 років, він є для нашої країни одним з людей-символів.

Нагадаємо, від 30 січня популярний суспільно-резонансний проєкт "Головна тема" з ведучою Оленою Кот на телеканалі "Україна" буде виходити в оновленому форматі. Відтепер щосуботи глядачів чекає більше ексклюзиву, інтриги і масштабних експериментів. У нових випусках розглядатимуть не одну, а одразу 5 завжди важливих для суспільства тем.

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