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Загрози небезпечніші, ніж ядерна зброя – в Україні з'явиться новий рід військ

2 червня, 09:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами Данилова, Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні скоро з'явиться новий рід військ – кібервійска.

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Відповідну заяву він зробив під час робочого візиту до Литви, передає пресслужба РНБО.

"Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим", – сказав Данилов.

За словами секретаря, Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів", враховуючи рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави і зміщення протистояння з конвенційного в кібернетичне поле.

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Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс підтримав пропозицію Данилова, а також запевнив, що його країна буде підтримує Україну на шляху до інтеграції в НАТО і Євросоюз.

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Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти – про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил. Документи передбачають створення Сил територіальної оборонив складі ЗСУ як окремого роду військ.

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