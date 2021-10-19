Погіршилися COVID-показники. Львівська область завтра може потрапити в "червону" зону

У місті спостерігається проблема з завантаженістю лікарняних ліжок з киснем

Львівська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівська область може перейти в "червону" зону 20 жовтня. Другий день поспіль в області завищений показник госпіталізації COVID-хворих.

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, передає РБК-Україна.

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За минулу добу в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.

"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в червону зону" ,- сказав він.

Більш того, як зазначив Чемерис, на межі допустимої норми і показник виявлення хворих коронавірусом. В останні три дні цей показник від 18,5% до 19,6%, тоді як норма 20%.

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Хто відповідає "помаранчевої" зоні карантину?

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Тернопільська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Сумська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Рівненська область

Які регіони в "червоній" зоні?

У червоній зоні карантину знаходяться 5 областей:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Херсонська

Які області України досі в "жовтій" зоні?

Вінницька

Кіровоградська

Закарпатська

Полтавська

Київська

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