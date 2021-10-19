Погіршилися COVID-показники. Львівська область завтра може потрапити в "червону" зону

Львівська область може перейти в "червону" зону 20 жовтня. Другий день поспіль в області завищений показник госпіталізації COVID-хворих.
Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, передає РБК-Україна.
За минулу добу в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.
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"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в червону зону" ,- сказав він.
Більш того, як зазначив Чемерис, на межі допустимої норми і показник виявлення хворих коронавірусом. В останні три дні цей показник від 18,5% до 19,6%, тоді як норма 20%.
Хто відповідає "помаранчевої" зоні карантину?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Тернопільська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- Рівненська область
Які регіони в "червоній" зоні?
У червоній зоні карантину знаходяться 5 областей:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Херсонська
Які області України досі в "жовтій" зоні?
- Вінницька
- Кіровоградська
- Закарпатська
- Полтавська
- Київська
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