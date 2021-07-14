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Указ Зеленського про звільнення Тупицького скасували. Президент відреагував

14 липня 2021 18:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Офісі президента вважають це рішення підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні

Зеленський має намір оскаржити рішення Верховного суду. Колаж: "Сьогодні"

Зеленський має намір оскаржити рішення Верховного суду. Колаж: "Сьогодні"

Верховний суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. В Офісі президента мають намір оскаржити це рішення.

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Про це йдеться на сайті президента.

"Це рішення суду ухвалено за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі", – йдеться в повідомленні.

Також в Офісі президента вважають, що це рішення "з особливим цинізмом" ухвалено в день, коли Верховна Рада ухвалила законопроект про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Як ми писали раніше, президент Володимир Зеленський півтора року формував свою позицію щодо ситуації з Конституційним судом і особисто спілкувався з главою КСУ Олександром Тупицьким.

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Нагадаємо, що в січні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Олександру Тупицькому про підозру в дачі свідомо неправдивих свідчень, штучне створення доказів і підкуп свідка.

Також повідомлялося, що Зеленський підписав указ про стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства, який визначає основні принципи та напрями розвитку системи правосуддя.

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