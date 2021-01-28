"Україна 24" представляє ексклюзивний спецпроєкт "Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції"

30 січня о 16:00 Євгеній Кисельов проведе масштабний спецпроєкт "Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції" на каналі "Україна 24". Коментарі фахових експертів, ексклюзивні подробиці, детальна хроніка пандемії — глядачі дізнаються, чому людство виявилось не готовим до такого випробування і які глобальні наслідки COVID-19 спричинив в Україні.

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Нагадаємо, 30 січня 2020 року ВООЗ оголосила надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Особливістю ефіру стане включення з різних куточків світу — Австралії, Європи, Азії, Африки, Південної та Північної Америки. Люди, що побороли хворобу за кордоном, розкажуть, як повертаються до нормального життя.

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Євгеній Кисельов запросить в ефір фахових експертів різних галузей. З допомогою державних діячів ведучий з’ясує, як проходять переговори про закупівлю вакцини. Дипломати поділяться, до яких заходів вдалися уряди різних країн та які з них виявилися ефективними. Вірусологи дадуть можливий прогноз завершення пандемії. Економісти розкажуть про стан бюджету, і чи справді Україна відстає від решти світу.

Також участь у програмі візьмуть журналісти, політики та діячі культури: Сергій Притула, Сергій Комісаренко, Гаррі Каспаров, Борислав Береза, Сергій Жадан та інші.

"Пандемія змінила нашу реальність — і це факт. Хоча світ адаптувався, залишається важливе питання: що на нас чекає у майбутньому? Відповідь ми спробуємо знайти в ефірі, у якому люди з усього світу розкажуть про власний досвід життя в умовах пандемії та шлях боротьби з коронавірусом країн, у яких вони живуть. У студії сидітимуть не політологи чи політики, яких ми звикли бачити у ток-шоу, а люди, які зможуть детально пояснити нам, що відбувається із суспільством, чому ми опинилися в цій критичній точці й куди будемо рухатися далі. Від кого залежить розвиток подій: від уряду, від медиків, від науковців чи від кожного з нас? Шок, викликаний пандемією, посилює актуальність цих питань. Акценти у спецпроєкті ми робитимемо не на регаліях чи посадах, а на інтелектуальній ексклюзивності учасників ефіру. Це буде перша програма про коронавірус такого формату на українському телебаченні", — поділився Євгеній Кисельов.

Після включення Євгенія Кисельова Тигран Мартиросян в авторській програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" простежить, як змінилася ситуація у світі за рік.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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