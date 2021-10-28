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СЬОГОДНІ Новини України

"Україна 24" запускає прямі ефіри з міжнародної студії Європарламенту

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 12:35
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"Україна 24" співпрацює із законодавчим органом Європейського союзу та з Парламентською асамблеєю Ради Європи на міжнародному рівні
«Україна 24» запускає прямі ефіри
«Україна 24» запускає прямі ефіри

Загальнонаціональний телеканал "Україна 24" запускає прямі ефіри з міжнародної студії у приміщенні Європарламенту у столиці Бельгії — Брюсселі.

"Україна 24" співпрацює із законодавчим органом Європейського союзу та з Парламентською асамблеєю Ради Європи на міжнародному рівні. "Новинна Група Україна" отримала право користуватися студією Європарламенту, запрошувати туди на інтерв’ю світових політиків.

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"Наша новинна команда — найкраща в Україні. Ми постійно вдосконалюємося, не стоїмо на місці, а розширяємо горизонти інформаційної роботи. Так, у нас є міжнародні корпункти в ЄС та США, але відтепер ми станемо ще ближчими до виру міжнародних подій. Плідна співпраця каналу з Європарламентом відкриває можливість працювати у міжнародній студії де-факто столиці Європейського Союзу й на власні очі бачити, як приймаються важливі світові рішення", — Юрій Сугак, головний редактор "Новинної Групи Україна".

Щотижня спеціальний кореспондент телеканалу "Україна 24" Юрій Гула у команді з колегами, які працюють в брюссельському корпункті НГУ, зустрічатиметься з топ-політиками Європи, братиме ексклюзивні коментарі, й буде найшвидше передавати інформацію про актуальні міжнародні події.

У прем’єрному включенні з міжнародної студії наші журналісти обговорять з представниками Євросоюзу такі теми: постачання газу, повернення "Скіфського золота" в Україну, свободу слова як головну демократичну цінність.

"Сьогодні ми вперше включимося в ефір з міжнародної студії в приміщенні Європарламенту в Брюсселі. Це місто є політичним серцем Європи, де приймаються рішення, які впливають на наше з вами життя. Спеціально для глядачів інформаційного каналу ми збиратимемо думки та погляди європейських політиків щодо майбутнього України та нашої співпраці з ЄС, дізнаватимемося всі деталі важливих тем, які обговорюють топ-політики Європи. Тепер — ще більше ексклюзиву на "Україна 24", ще більше питань, які турбують українців, і відповіді на які ви точно не почуєте на інших каналах", — коментує Юрій Гула.

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Україна 24
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