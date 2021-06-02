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Україна заарештувала нерухомість і рахунки Шарія

2 червня, 19:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Печерський суд заморозив рахунки блогера в банках Іспанії, Росії та Люксембурзі, а також наклав арешт на розкішну віллу в Таррагоні

Суд в Києві заарештував майно блогера і колишнього журналіста Анатолія Шарія.

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Про це він повідомив 2 червня в своєму Telegram-каналі.

За словами Шарія, він 10 років не живе в Україні і не веде в цій країні фінансову або господарську діяльність.

У зв'язку з цим, було заарештовано його майно в Європі, Росії і Канаді. Відповідне рішення прийняв Печерський райсуд столиці.

За даними Нового времени, мова йде про віллу і квартиру в іспанській Таррагоні, банківських рахунках в Caixabank (Іспанія), Raiffeisen Bank (Росія) і East-West United Bank S.A. (Люксембурзі).

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Крім того, було прийнято рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю, в HSBC Bank Canada.

Нагадаємо, в лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді і розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті. В СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте докладніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують в зраді.

У травні українські ЗМІ повідомили про те, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

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