Україна – Борзя. Найкращий снайпер РФ проїхав 7200 км на той світ

Окупанта поховали 10 квітня, але російським журналістам про це повідомили лише 17 травня

У РФ поховали найкращого снайпера країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України ліквідували одного з найкращих російських снайперів Сергія Царькова. Його поховали ще 10 квітня. За життя він отримував приз міжнародних армійських ігор у конкурсі "Снайперський рубіж".

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Командир відділення стрілецької роти снайперів 1 стрілецького взводу ЗС РФ молодшого сержанта Сергія Царькова 1983 року народження з Борзі Забайкальського краю було поховано ще 10 квітня, але російським журналістам про це повідомили лише 17 травня.

У військкоматі заявили, що ліквідований окупант був найкращим снайпером бригади, отримував приз міжнародних армійських ігор у конкурсі "Снайперський рубіж".

Зазначимо, місце проживання окупанта – Борзя – знаходиться недалеко від кордону з Монголією (90 км) та Китаєм (110 км). Відстань від Борзі до Києва – 7204 км.

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Окупанта поховали 10 квітня

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Борзя на карті

ЗСУ ліквідували командира російського полку, який причетний до розстрілу під Іловайськом

Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва. Про це повідомляє Добровольчий батальйон "Донбас".

"Українські збройні сили ліквідували командира 331 Костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва, який у 2014 керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі". Кожен російський військовий злочинець обов‘язково зазнає покарання", — йдеться в повідомленні.

Втрати у керівництві окупантів

Росія продовжує втрачати в Україні командний склад своїх підрозділів: