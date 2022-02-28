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Україна буде членом Євросоюзу – Урсула фон дер Ляєн

Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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28 лютого, 22:04
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Глава Єврокомісії назвала Україну частиною європейської сім'ї
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляйєн про членство України в ЄС
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляйєн про членство України в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті в ЄС.

"Україна одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були у Європейському Союзі", — цитує фон дер Ляєн "Європейська правда".

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Водночас вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ у ЄС, зокрема за прискореною програмою.

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок... У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі", — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що є багато тем, в яких Україна дуже тісно співпрацює із Заходом.

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"Вони (українці. – Ред.) – одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами", – сказала голова Єврокомісії.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівних", — заявив він.

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За словами високопоставленого європейського чиновника, в ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у спільноті, надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в Європейський Союз.

Зазначимо, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

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