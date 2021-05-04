Україна буде однією з найтепліших в Європі: синоптик порадувала прогнозом на середу

Після короткочасного похолодання знову змінюється погода – до нас повертається тепло

У середу, 5 травня, в Україні вночі ще будуть заморозки, а ось вдень знову потеплішає. Дощі очікуються хіба що місцями на заході країни. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.

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Найближчої ночі заморозки на грунті очікуються в північних, східних і центральних областях, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть до Запоріжжя і Херсонській області.

А ось вдень знову потеплішає.

"Середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі (карта). Нічний холод проженуть комфортні 15-20 градусів", – написала Діденко.

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Завтра погоду визначатиме антициклон на ім'я Trudi, тому в більшості областей опадів не буде (карта). А ось в західні області прийде фронтальна вологість – пройдуть дощі з грозами. До вечора опади доберуться до Вінницької області.

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Вітер буде поривчастим, переважно південно-західного напрямку.

У Києві 5 травня буде сонячно і вдень до +20. Хоча і з поривчастим вітром. А ось вночі ще холодно, всього 2-5 градусів.

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть одне одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.