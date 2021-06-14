Україна буде в НАТО – підсумки саміту Альянсу

Лідери НАТО заявили, що рішення про майбутнє членство України в Альянсі чинне, для Києва головне – просувати реформи

Лідери НАТО підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО, констатуючи, що Київ має просуватися вперед на шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.

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Про це йдеться в підсумковій декларації, ухваленій за підсумками саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбувся у понеділок у Брюсселі.

"Ми підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства як невід'ємною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожного партнера оцінюватимуть по заслузі. Ми твердо підтримуємо право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні. Щорічні національні програми в межах Комісії НАТО – Україна залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в НАТО. Україна має повністю використовувати всі інструменти, доступні в межах Комісії Україна – НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", – йдеться в декларації.

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Спільне рішення союзників закликає Україну проводити подальші широкомасштабні, стійкі й безповоротні реформи як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах.

"Ми схвалюємо значні реформи, які вже були проведені, та наполегливо рекомендуємо досягати подальшого прогресу у відповідності до міжнародних зобов'язань та зобов'язань України", – наголошується в документі.

Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що нині Україна ближче до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, ніж будь-коли.

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Також нагадаємо, американська дипломатка закликала країни НАТО прийняти до свого складу Україну та Грузію.

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