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Україна має зробити стрибок у майбутнє і відійти від минулого – Стюарт Джоунз про повоєнну відбудову

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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25 червня, 22:40
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Інфраструктура України будувалася за панування Москви, а зараз абсолютно інші часи, каже експерт із США
Відбудовувати країну потрібно з урахуванням того, як переорієнтується українська економіка, зазначає Джоунз
Відбудовувати країну потрібно з урахуванням того, як переорієнтується українська економіка, зазначає Джоунз / Фото: Колаж: Сьогодні

Післявоєнна відбудова України буде серйозним викликом для країни, зокрема в питаннях будівництва.

Про це сказав президент з питань регіональної політики та корпоративних відносин американської корпорації "Bechtel" – лідера будівельного бізнесу в США, колишній виконуючий обов'язків помічника держсекретаря США, посол Стюарт Джоунз під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Він зазначив, що Україна повинна буде зробити "стрибок у майбутнє і відійти від минулого".

"Ваша інфраструктура майже вся будувалася в радянські часи, за панування Москви. А зараз – абсолютно інші часи, і люди мають вирішувати, якою буде їхня економіка майбутнього. Це включає і дороги, і залізниці, і таке інше", – наголосив Джоунз.

Відбудовувати країну потрібно з урахуванням того, як переорієнтується українська економіка, зазначає Джоунз.

"Скажімо, ми знаємо, що десь 300 мостів було зруйновано в Україні. Їх треба, звичайно, відбудувати. Але виникає питання, чи вони були в правильному місці, чи треба, може, в інших місцях побудувати з урахуванням того, як переорієнтується українська економіка, як вона дивиться в майбутнє, яким чином ви хотіли би перебудувати свою інфраструктуру", – сказав він.

На думку Стюарта Джоунза, держава повинна мати конкретний план відбудови і залучати приватний сектор. Він зазначив, що цей генеральний план буде впливати на підтримку України країнами-донорами, українським народом і іншими зацікавленими сторонами.

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"І останнє, що я можу сказати, – що за моїх часів роботи в Іраку і Йорданії стійкість людей, які пережили ці конфлікти, – це було те, що нас надихало на роботу і давало нам енергію. Коли ми бачили, що ці люди дійсно є стійкими, рішучими, люди відбудовували свої будівлі, свої бізнеси", – резюмував Стюарт Джоунз.

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