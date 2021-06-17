Україна має стати членом НАТО? Що думають українці

70,6% респондентів, які підтримали виступ України в НАТО, були віком від 55 до 60 років

Більше половини українців підтримують вступ України в НАТО.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного "Gradus. Соціологія в смартфоні".

Загалом було опитано 1000 респондентів у віці старше 18 років.

Так, підтримують вступ України в НАТО 58,5% респондентів, з яких 65% – чоловіки, а 52,6% – жінки.

Проти висловилися 23,9% респондентів, 17,6% відзначили, що їх це питання не цікавить.

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Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов 32-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення про те, що Україна стане членом НАТО, а також підкреслили, що конфлікт в Україні є "першою темою" в порядку денному.

Також президент Джо Байден заявив, що конфлікт на Донбасі не може перешкодити можливості вступу України в НАТО. Однак наша країна має відповідати певним критеріям і вимогам Альянсу.