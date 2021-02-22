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Україна додатково отримає 5 млн доз американської вакцини – Степанов

22 лютого, 09:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поставки препарату NovaVax очікуються з липня цього року

Україна домовилася про постачання додаткових 5 мільйонів доз американської вакцини NovaVax. В цілому наша країна отримає 15 мільйонів доз цього препарату. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його словами, очікується підписання відповідного договору з найбільшим у світі виробником вакцин компанією Serum Institute.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне... Успішно завершили переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість поставки додаткових 5 млн доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", – заявив Степанов.

Міністр підкреслив, що в цілому Україна отримає 15 мільйонів доз вакцини NovaVax, а її поставки плануються починаючи з липня цього року.

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Як ми вже писали, за результатами проміжних досліджень, вакцина NovaVax показала ефективність вище 95,6%. А в боротьбі з британським штамом коронавірусу препарат виявився ефективний на 89,3%. Сайт "Сьогодні" розбирався, що відомо про цю американську вакцину.

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Нагадаємо, 21 лютого з Індії в Україну було відправлено першу партію вакцини компанії AstraZeneca, яка повинна прилетіти з дня на день.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина Максим Степанов Novavax

Джерело: Сьогодні

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