Україна два тижні не може почати застосовувати китайську вакцину: хто винний

Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу китайського виробника Sinovac Biotech ще 25 березня, але з вини фармкомпанії "Лекхім" все ще не може почати її застосування.

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Про це йдеться в матеріалі на сайті "Сьогодні".

215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac близько двох тижнів припадають пилом на складах. У держпідприємстві "Медичні закупівлі України" це пояснюють тим, що "Лекхім", уповноважений представник Sinovac, не надав необхідні документи.

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Як відомо, для дозволу вакцини потрібні сертифікати якості та походження від виробника, серія продукції, реєстраційне посвідчення, відомості про прекваліфікації ВООЗ, а також підтвердження дотримання холодового ланцюжка. Чого саме не вистачає, в ДП не уточнили.

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Проте в договорі з державою йдеться, що за кожен день прострочення постачальник зобов'язується сплатити 0,1% від суми договору і окремо – 7% за кожен місяць простою. На сьогодні "Лекхім" заборгував казні вже понад 96,4 млн грн.

Ситуацію ускладнює те, що запаси вакцини індійського виробництва Covishield вже майже вичерпані – у восьми областях вона вже закінчилася, ще в двох її вже майже не залишилося.

Нагадаємо, що раніше виробник індійського препарату – Serum Institute of India – заявив, що експорт вакцини поставлений на паузу, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Відео: Сьогодні

Вся ця ситуація дає привід побоюватися, що вихід України з локдауну затягнеться. До слова, пенсіонер-влогер Дід Панч у своєму новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито під час карантину. Також він провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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