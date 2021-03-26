Україна готова до виробництва вакцини від COVID-19, але є проблема – Радуцький

Глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що для виробництва вакцини від коронавірусу потужності в Україні є, однак, за два місяці вчені її не розроблять.

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В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" він заявив, що декілька компаній вже готові виробляти вакцину від COVID-19.

"Компанія "Фармак" вже сьогодні готова виробляти вакцину. Львівський завод також готовий. Ще одна є компанія, яка також готова і має все для цього. В нас інша проблема. Наші вчені можуть зробити цю вакцину, але вигадати її дуже важко", – вважає Радуцький.

Він зазначив, що коли Росія заявляє, що має вакцину "Спутник V", то вона була ще з 2008 року.

"Навіть якщо це дійсно вакцина, то їй вже не один рік. Тому за два місяці вчені її не розроблять, але сьогодні, щоб виробляти вакцину, можна взяти сировину, рецептуру і тут вже виробляти", – сказав він.

Однак він зазначив, що більшість країн не хочуть віддавати рецептуру: "Ніхто свої гроші просто так не віддасть і не подарує. Тому вчені мають розробляти".

Радуцький нагадав, що для виробництва вакцини Верховна Рада виділила 100 млн гривень, а президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

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