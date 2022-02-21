Україна готова до воєнного стану – Стефанчук

Україна вважає за краще все вирішувати дипломатичним шляхом, заявив Стефанчук

Стефанчук розповів про те, що необхідно для запровадження воєнного стану в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада володіє всією інформацією про ситуацію в Росії і готова до будь-якого сценарію. Про це під час брифінгу заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Трансляцію вів телеканал Україна 24.

"Ми всі володіємо інформацією про ту ситуацію, яка відбувається в Російській Федерації. Хотів звернути вашу увагу на те, що в цей період тиражується багато фейкової інформації, тому ми чекатимемо лише офіційну інформацію, яка приходитиме звідти. Ще раз підкреслю, ми готові до будь-якого розвитку подій", – сказав він.

Стефанчук також зазначив, що Україна вважає за краще все вирішувати дипломатичним шляхом.

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Говорячи про те, чи буде запроваджено надзвичайний чи воєнний стан на території України, він зазначив, що поки що такого указу президента немає.

"Верховна Рада приймає рішення запровадження будь-якого з цих станів виключно на підставі указу президента. Поки що немає такого указу – говорити нема про що. Україна є прихильником вирішення питання політико-дипломатичним, а не військовим шляхом", – сказав він.

Чи буде воєнний стан в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає. За його словами, воєнний стан у країні вводиться в тому випадку, якщо є агресія "як уже вторгнення".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що паніку активно розганяють у тому числі депутати, пересилаючи фейки один одному про воєнний стан у країні.

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