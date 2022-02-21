Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Україна готова до воєнного стану – Стефанчук

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 14:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна вважає за краще все вирішувати дипломатичним шляхом, заявив Стефанчук
Стефанчук розповів про те, що необхідно для запровадження воєнного стану в країні
Стефанчук розповів про те, що необхідно для запровадження воєнного стану в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада володіє всією інформацією про ситуацію в Росії і готова до будь-якого сценарію. Про це під час брифінгу заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Трансляцію вів телеканал Україна 24.

"Ми всі володіємо інформацією про ту ситуацію, яка відбувається в Російській Федерації. Хотів звернути вашу увагу на те, що в цей період тиражується багато фейкової інформації, тому ми чекатимемо лише офіційну інформацію, яка приходитиме звідти. Ще раз підкреслю, ми готові до будь-якого розвитку подій", – сказав він.

Стефанчук також зазначив, що Україна вважає за краще все вирішувати дипломатичним шляхом.

Реклама

Говорячи про те, чи буде запроваджено надзвичайний чи воєнний стан на території України, він зазначив, що поки що такого указу президента немає.

"Верховна Рада приймає рішення запровадження будь-якого з цих станів виключно на підставі указу президента. Поки що немає такого указу – говорити нема про що. Україна є прихильником вирішення питання політико-дипломатичним, а не військовим шляхом", – сказав він.

Чи буде воєнний стан в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає. За його словами, воєнний стан у країні вводиться в тому випадку, якщо є агресія "як уже вторгнення".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що паніку активно розганяють у тому числі депутати, пересилаючи фейки один одному про воєнний стан у країні.

Реклама

Питання щодо Донбасу залишається невирішеним

  • 10 лютого у Берліні відбулася чергова "нормандська зустріч радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривали майже дев'ять годин, але не призвели до підписання загального документа. Каменем спотикання став пункт Мінських угод про особливий статус Донбасу.
  • Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.
  • Голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Показали якийсь сарай". У РФ зганьбилися фейком про "підрив їхнього КПП" Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У парку Києва помітили великого бобра (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна "Показали якийсь сарай". У РФ зганьбилися фейком про "підрив їхнього КПП" Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

191 640

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти