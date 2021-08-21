Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

Україна готова прийняти частину афганських біженців з групи ризику – Держдеп США

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 серпня, 10:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лише за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей з Афганістану
Евакуація людей з Афганістану / Фото: REUTERS
Евакуація людей з Афганістану / Фото: REUTERS

Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна, зробила щедру пропозицію щодо переселення афганців із групи ризику.США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

"Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Великобританія і Узбекистан допомагали або скоро будуть допомагати з транзитом американців або, в деяких випадках, інших людей через свої території в безпечне місце", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда також запропонували свою допомогу у переселенні афганців з групи ризику.

Читайте також:

За словами Прайса, за минулий тиждень на американських військових літаках США евакуювали близько 13 тисяч осіб, а з кінця минулого місяця – понад 18 тисяч осіб. Лише за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей.

Що відбувається в Афганістані

Реклама

Після того як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицюі понад 20 провінцій країни. А потімталіби увійшли до Кабула, який залишив президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі.

Ми також писали, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Опитування
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти