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Україна готується до війни? На півдні оголосили збори терроборони

7 квітня, 12:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На тлі великих російських навчань українські резервісти пройдуть підготовку захисту міст

У південних областях України оголосили збори територіальної оборони. Резервістів навчатимуть боротьбі з диверсантами, відточуватимуть індивідуальні військові навички, а командири потренуються управляти підрозділами.

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Всі завдання будуть відпрацьовувати на реальних об'єктах критичної інфраструктури – будівлях органів державної влади, мостах і певних ділянках чорноморського узбережжя.

Відео: Сьогодні

Основні завдання зборів резервістів:

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  • охорона і захист адміністративного кордону з Кримом, прикриття ділянок узбережжя, на які потенційно може висаджуватися десант;
  • виконання завдань з контролю населених пунктів, охорону органів державної влади, посилення охорони критичних об'єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
  • боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Відзначимо, ці збори особливо важливі на тлі загрози вторгнення Росії вглиб України, про що нещодавно повідомляла розвідка.

Тим часом Росія почала масштабну перевірку своїх військ. Як повідомляли новини "Сьогодні", масштабні навчання пройдуть в ряді регіонів країни – від кордонів з Україною і аж до Камчатки.

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навчання територіальна оборона

Джерело: Сьогодні

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