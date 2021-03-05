Україна хоче дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, а Росія – в прольоті

РНБО заборонило подвійне громадянство для чиновників і депутатів, а ось простим українцям можна буде

Україна планує дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу, а ось з Росією – ні. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є одне виключення – це держава-агресор, з нею не може бути мови про будь-яке подвійне громадянство", – сказав він.

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Коментуючи рішення РНБО про заборону подвійного громадянства для чиновників, міністр зазначив, що це не торкнеться простих українців.

"Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми. Список цих країн буде калібруватися ... Громадянин України, який виїхав жити до країн ЄС, він у перспективі зможе стати і громадянином цієї країни, і залишиться частиною українського простору", – пояснив Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони України обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання легалізації подвійного громадянства в країні.

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