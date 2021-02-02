Україна хоче вивести на орбіту свій супутник у 2021 році

В уряді мають намір прискорити програму виведення на орбіту Землі українського космічного апарату дистанційного зондування "Січ 2-30 (2-1)", щоб це відбулося до кінця 2021 року.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною потребою", – зазначив віце-прем'єр.

За його словами, наявність власних супутників не тільки допоможе вирішити безліч завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дасть змогу заощадити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг подібних апаратів за кордоном.

Також Уруський заявив про необхідність посилити співпрацю Державного космічного агентства, Національного технічного університету "КПІ" та ДП "КБ "Південне" над спільними проектами, зокрема для виведення на орбіту третього супутника PolyITAN-3, створеного НТУУ "КПІ".

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Нагадаємо, Україна братиме участь в ініційованій Сполученими Штатами міжнародній програмі з мирного дослідження і використання Місяця, Марса та інших космічних тіл.

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