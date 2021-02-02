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Україна хоче вивести на орбіту свій супутник у 2021 році

2 лютого, 01:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Уруський заявив про необхідність прискорення космічної програми

В уряді мають намір прискорити програму виведення на орбіту Землі українського космічного апарату дистанційного зондування "Січ 2-30 (2-1)", щоб це відбулося до кінця 2021 року.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною потребою", – зазначив віце-прем'єр.

За його словами, наявність власних супутників не тільки допоможе вирішити безліч завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дасть змогу заощадити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг подібних апаратів за кордоном.

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Також Уруський заявив про необхідність посилити співпрацю Державного космічного агентства, Національного технічного університету "КПІ" та ДП "КБ "Південне" над спільними проектами, зокрема для виведення на орбіту третього супутника PolyITAN-3, створеного НТУУ "КПІ".

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Нагадаємо, Україна братиме участь в ініційованій Сполученими Штатами міжнародній програмі з мирного дослідження і використання Місяця, Марса та інших космічних тіл.

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космос Сич-2 супутники Олег Уруський
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