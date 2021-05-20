Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів

Віце-прем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорта вакцинації у співпраці з Єврокомісією

Україна і Євросоюз досягли політичної згоди про взаємне визнання COVID-паспортів. Технічно сторони також готові до цього кроку.

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Про це в Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє "Укрінформ".

"Весь процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався одразу з командою Європейської Комісії, яка розробляла формат Європейського цифрового паспорту", – сказала вона.

За словами Стефанішиной, в Україні вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС.

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"Це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінної руху наших громадян в межах Європейського Союзу", – сказала віце-прем'єр.

В даний час ведеться активна робота по нормативному оформленні цих принципових домовленостей.

"Ми планували, що на кінець червня цей загальний процес має бути завершений", – сказала Стефанишина.

Нагадаємо, Україна готова з 1 липня планує запустити COVID-сертифікати, вони дадуть деякі переваги тим, хто вакцинувався від коронавірусу.

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