Україна та Росія розпочали другий раунд переговорів: що вимагає Київ

Насамперед Україна висуває три головні умови

Українська та російська делегації знову за столом переговорів. Колаж "Сьогодні"

Українська та російська делегації розпочали переговори щодо врегулювання конфлікту, який розв'язала Росія. Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Починаємо розмовляти з російськими представниками", – написав він.

Ключові питання на порядку денному:

негайне припинення вогню;

перемир'я;

гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів із зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Переговори РФ та України

Днями російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів , але росіяни відмовилися

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Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Більше того, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень із лідерами держави.