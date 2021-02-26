Україна йде до подвійного громадянства: в РНБО розкрили деталі

Кабмін планує дозволити мати два громадянства всім громадянам, крім держслужбовців

Рада національної безпеки і оборони України обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання легалізації подвійного громадянства в країні.

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Про це на брифінгу після засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов, назвавши це питання "вкрай важливим".

"Ми рухаємось до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство, але для нашої країни є певні виклики", – додав Данілов.

Виклики, про які він говорить, пов'язані з подіями 2014-го року, коли керівник СБУ, міністри внутрішніх справ і оборони, а також очільник Генштабу Збройних сил були громадянами РФ. При цьому секретар РНБО зазначив, що загрози походять не лише від Росії, але й від інших країн.

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У зв'язку з цим протягом двох місяців Кабінет міністрів має розробити і внести до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство, за словами Данілова, він переважно торкнеться держслужбовців.

"Якщо людина бажає бути народним депутатом, якщо людина бажає бути міністром, якщо людина має бажання працювати в органах місцевого самоврядування, бути депутатом місцевих – сільських або інших – рад, ми маємо з вами знати, що це громадянин України. Якщо у нього є інше громадянство, він має про це повідомити і перед прийняттям рішення відмовитися від другого громадянства. Він має бути тільки громадянином України", – підкреслив Данілов.

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Він назвав головною метою закону створити інструменти для "контролю за такими речами".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про законопроект про подвійне громадянство, над яким МЗС працює разом з Верховною Радою.

А ось президент Володимир Зеленський ще влітку 2019 року доручив розробити механізм, який дозволить іноземцям мати український паспорт.

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