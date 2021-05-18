"Україна, йди-но ти в ж*пу": розсерджена мати з дітьми викинула паспорт (відео)

Українка зняла на відео, як викидає закордонний паспорт і скаржиться на українське законодавство. Жінка розсердилася, оскільки не змогла виїхати закордон.
Відео вона розмістила в Instagram, але незабаром закрила сторінку.
Відомо, що обурена жінка – мешканка Дружківки Донецької області. Вона планувала полетіти в Стамбул з двома дітьми, але з якихось причин це не вийшло.
"Ми сьогодні не полетіли в Стамбул з певних причин українського законодавства, грьобаного, бл*ть. В Україні офігенні закони, спасибі, що ми сьогодні двічі купували нові квитки. Полетіли", – заявила жінка.
Після цього вона викинула свій паспорт у траву, а діти повторили за нею.
"Україна, йди-но ти в ж*пу", – сказала дівчинка.
Нагадаємо, СБУ викрила чиновників, які оформляли закордонні паспорти на бойовиків "ДНР".