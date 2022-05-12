Україна позбавиться монумента "Три сестри" на кордоні з РФ та Білоруссю

Монумент символізував дружбу трьох країн та розміщується в селі Сеньківка

В Україні демонтують монумент "Три сестри" / Колаж "Сьогодні"

У Чернігівській області ліквідують монумент "Три сестри", що стоїть на кордоні України, Росії та Білорусі. Поки що готують документи, щоб монумент зняли з обліку. Після того, як усе узгодять, пам'ятник демонтують.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

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"З метою дотримання всіх вимог законодавства документи будуть направлені до Міністерства культури та інформаційної політики України. Після зняття монумента з обліку цю споруду можна буде демонтувати", – йдеться у повідомленні.

У Вінниці знесли пам'ятник Горькому

У Вінниці демонтували пам'ятник російському поетові та письменнику Максиму Горькому. Постамент стояв у центральному парку кілька десятиліть.

Як нам стало відомо, на сесії міської ради вирішили демонтувати пам'ятник Горькому та передати його на зберігання до краєзнавчого музею.

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Замість Горького, мабуть, з'явиться пам'ятник Миколі Леонтовичу.

Також у Вінниці перейменували 7 вулиць та парків, назви яких раніше асоціювалися з радянським союзом та Росією.

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