Україна купила потужний криголам для полярників. Сьогодні він пришвартувався в Одесі (відео)

Судно вже до кінця цього року може відправиться в Антарктиду на допомогу українським вченим

В Одесу прибув криголам з Британії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 5 жовтня вже український криголам James Clark Ross увійшов в одеський порт. Його пришвартували до 19-го причалу.

Про це пише "Думська".

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Криголам буде працювати в складі Національного антарктичного наукового центру. Він буде "на озброєнні" в українських полярників.

Що і коли криголам буде робити в Антарктиді?

В Одесі судно пробуде ненадовго. Після техогляду і оформлення документів відправиться в Антарктиду.

"Ми сподіваємося, що це станеться вже в кінці цього року або на самому початку наступного, 2022 – криголам відправиться на наукову станцію "Академік Вернадський", пощастить наших вчених і необхідні вантажі, і буде працювати там не тільки "візником". Цей корабель – такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений всім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі" , – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

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Ресурс криголама – ще 20 років. 30 він уже прослужив і 20 років у нього є для нормальної продуктивної роботи: українські вчені та аспіранти матимуть можливість працювати в Світовому океані.

Символічна ціна

Дослідницький криголам Україна придбала у Британії в серпні. За судно заплатили символічні 5 млн доларів, тоді як його реальна вартість – на порядок вище.

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Судно оснащене набором лабораторій і лебедочного систем, які дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі або на міделі. Корабель має надзвичайно низький рівень шуму, що дозволяє використовувати чутливе акустичне обладнання. Криголам James Clark Ross побудувала компанія Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенд. У 1990 році його урочисто спустили на воду за участю королеви Великобританії.

поки що криголаму ще не придумали нове ім'я. Урочиста церемонія його перейменування, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський, запланована на кінець місяця.

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