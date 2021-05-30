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Україна могла за ці гроші купити 80 танків: Яценюк про імпорт струму з Росії та Білорусі

30 травня, 19:18

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За 2 роки Україна заплатила Росії та Білорусі 3 мільярди 147 мільйонів гривень за електроенергію, яку імпортували

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявиви, що українська влада проводить безвідповідальну державну політику, в рамках якої впродовж останніх двох років закуповується електроенергія у держави-агресора. За це повинні понести відповідальність конкретні посадовці.

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Про це він сказав у коментарі журналістам у Чернівцях.

"Я поглянув на цифри, скільки українська держава за останніх 2 роки заплатила за електроенергію, яку виготовляли в Росії і в Білорусі, а по факту – це російська електрична енергія. За 2 роки українці зі своєї кишені заплатили Путіну і Лукашенку 3 мільярди 147 мільйонів гривень", - зазначив він.

За його словами, на ці гроші можна було купити близько 80 танків "Булат", проте саме за ці кошти президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко купили для себе свої танки, які воюють проти України.

"Тому для мене Медведчук – такий самий державний зрадник, як і ті в українській владі, які спонсорували російський військовий бюджет і лукашенківський військовий бюджет", - сказав Яценюк.

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Він переконаний, що заборона на закупівлю електроенергії тільки до 1 жовтня – це не більше ніж дешевий політичний крок.

"У нас як? Ми боремося з Росією тільки по місяцям? Три місяці поборолися до жовтня, а вже з жовтня все, вже можна не боротися? Тому це абсолютно безвідповідальна антидержавна політика. І за цю політику повинні нести відповідальність так само, як і несе Медведчук, конкретні посадові особи української держави", – сказав Арсеній Яценюк.

Раніше Яценюк повідомляв, що рішення НКРЕКП заборонити імпорт струму з Росії і Білорусі лише до жовтня – це імітація, а не захист національних інтересів.

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