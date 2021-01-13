Україна може відмовитися від китайської вакцини

Україна може відмовитися від закупівлі вакцини у китайської компанії Sinovac, якщо її ефективність виявиться менше 70%. Ця умова прописана в контракті.

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Про це на щоденному брифінгу про ситуацію у зв'язку з коронавірусом заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми хочемо отримати остаточні висновки дослідження. Це клінічне дослідження буде проведено в різних регіонах світу", – сказав він.

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Якщо ефективність вакцини Sinovac не відповідатиме стандартам і вимогам, компанія поверне Україні всю суму, сплачену за препарат, додав Степанов.

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Раніше повідомляли, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" підписала договір з китайським виробником Sinovac на постачання в Україну 5 млн доз вакцини від COVID-19.

Пізніше з'явилася інформація, що розроблена Sinovac вакцина продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

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