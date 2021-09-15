Україна може отримати від США систему ПРО "Залізний купол" – ЗМІ

Ізраїльська армія вже не один рік захищається від ракетних ударів за допомогою Iron Dome

Американцям не потрібна система ПРО "Залізний купол". Колаж "Сьогодні"

США можуть передати Україні дві батареї систем протиракетної оборони "Залізний купол" (Iron Dome), якщо буде прийнята відповідна поправка до оборонного бюджету американців.

Про це повідомляє видання Politico.

Що за поправка?

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В законопроєкт про оборонну політику на 2022 рік, підготовлений комітетом Палати представників з питань збройних сил, конгресмен Скотт Франклін вніс поправку, яка потребує від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні "існуючих систем", які, ймовірно, не будуть розгорнуті американською армією в найближчому майбутньому.

У законопроекті не визначено будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні. Але один співробітник Конгресу пояснив, що під формулюванням про передачу "існуючих систем" маються на увазі, швидше за все, дві армійські батареї "Залізний купол".

В Офісі президента України підтвердили, що "Залізний купол" нам можуть передати завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Володимира Зеленського в Америку.

Чому США хочуть позбутися "Залізного куполу"

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Видання відзначає, що США придбали в Ізраїлі дві батареї Iron Dome у 2019 році, проте не змогли інтегрувати в свою систему ПРО, оскільки вони не спроектовані для роботи в рамках нової армійської системи американського командування і управління. Іншими словами – ізраїльська ПРО не підійшла американцям.

У той же час директор програми досліджень в центрі CNA Майкл Кофман не впевнений в ефективності використання цієї системи ПРО в Україні в умовах конфлікту на Донбасі.

"З тактичної точки зору вона (система "Залізний купол") може не бути ефективною на близькій відстані або на лінії зіткнення, оскільки така система ризикує бути швидко знесеною російськими ракетними системами залпового вогню. Але вона може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить захищати певний важливий об'єкт або командний центр на сході України", – сказав він.

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Що таке "Залізний купол"

Система протиракетної оборони Iron Dome була створена ізраїльською оборонної компанією Rafael у партнерстві з Raytheon і почала використовуватися армією Ізраїлю з 2011 року. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

"Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших в світі засобів знищення ракет малої дальності. Ізраїльські військові заявили, що збили близько 90 відсотків ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років.

Система ПРО складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть всього за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і імовірну ціль. "Залізний купол" здатний перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.

Також ми писали, що в Україні може з'явитися своя система ПРО "Залізний купол". Міноборони ще в минулому році почало створювати аналог ізраїльської системи протиракетної оборони, говорив міністр Андрій Таран.