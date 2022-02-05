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СЬОГОДНІ Новини України

Україна на порозі червоної зони. Розповідаємо все про COVID-ситуацію у країні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 лютого, 12:32
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За добу 76 350 осіб були вакциновані проти коронавірусу
В Україні ситуація з коронавірусом напружена. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні ситуація з коронавірусом напружена. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні минулої доби, 4 лютого, зафіксували 42 533 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. При цьому в країні мало залишилося жовтих карантинних зон.

Сайт "Сьогодні" розповість про COVID-ситуацію в Україні.

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Статистика коронавірусу

За добу 4 лютого в Україні зафіксували 42 533 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 4268, медпрацівників – 920.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 3918 осіб;
  • летальних наслідків – 185;
  • одужали – 9628 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіли – 4256208 осіб;
  • одужали – 3 669 979 осіб;
  • летальних наслідків – 101 168;
  • проведено ПЛР-тестування – 18496292.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 3173;
Вінницька область – 1246;
Волинська область – 1182;
Дніпропетровська область – 2384;
Донецька область – 1887;
Житомирська область – 2555;
Закарпатська область – 800;
Запорізька область – 1130;
Івано-Франківська область – 1633;
Київська область – 1446;
Кіровоградська область – 433;
Луганська область – 716;
Львівська область – 3890;
Миколаївська область – 817;
Одеська область – 3874;
Полтавська область – 1171;
Рівненська область – 1977;
Сумська область – 1810;
Тернопільська область – 1445;
Харківська область – 2101;
Херсонська область – 1066;
Хмельницька область – 2414;
Черкаська область – 1222;
Чернівецька область – 933;
Чернігівська область – 1228.

Вакцинація в Україні

За добу 76 350 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу – 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу – 23 673 особи.

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 1 5442 559 особам, з них отримали першу дозу – 15 442 557 осіб, отримали дві дози – 14 758 350 осіб, отримали додаткову дозу – 20 040 осіб, бустерну дозу – 444 730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

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Карантинні зони в Україні

Червона зона:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська області

Жовта зона:

  • Запорізька
  • Кіровоградська
  • Полтавська область

Всі інші регіони входять до помаранчевої карантинної зони, у тому числі й Київ.

Карантинні зони в Україні станом на 5 лютого

На Львівщині чекають пік коронавірусу

Ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується. Проте пік захворюваності очікується за два тижні. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

У Львівській області перевищено два індикатори рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, індикатор виявлення підтверджених випадків та індикатор рівня госпіталізацій на 100 тис. населення.

Якщо взяти до уваги, що у регіоні з 31 січня діють фактично такі самі обмеження, як і в червоній зоні, то вже протягом двох тижнів область може вийти на пік.

В ОДА вважають, що після цього може бути певна стабілізація та зменшення рівня захворюваності.

"Кожна чергова хвиля характеризується інтенсивнішою течією. Ця хвиля вже перевищила пік попередньої. Проте, зазначаємо, що доросле населення хворіє менше. Бачимо це за кількістю пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", – зазначив Чемерис.

Він наголосив, що "Омікрон" легше переноситься, тому що вражає переважно лише верхні дихальні шляхи, проте все одно може спровокувати інші ускладнення та часто може бути причиною загострення хронічних хвороб.

Чемерис додав: щоб уберегтися від інфікування, важливо носити маску, дотримуватися соціальної дистанції та вакцинуватися.

Спалах "Омікрону"

На Херсонщині виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат цього штаму. Про це сказав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

"З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат на цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, а й про те, що він став домінуючим", – написав Ромаскевич.

"Молнупіравір" для українців

В Україні скоро з'являться пігулки від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я очікує на постачання перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" 5 лютого.

"Очікуємо на перше постачання 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтрактований нами. Це противірусний препарат прямої дії", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав, що до регіонів вже була доставлена перша партія препарату "Ремдесівір" для лікування COVID-19.

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат – це пігулки, тому немає особливих вимог до зберігання та його зручно приймати.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що, окрім нового штаму "Омікрон", на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.

"Минає певний час, і люди бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 осіб", – чомусь саме так усі думають", – пояснив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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