Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Україна на порозі локдауну. Що потрібно, щоб вас пустили до ТРЦ, спортзалів та ресторанів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 листопада, 06:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні більшість областей у "червоній зоні", проте для вакцинованих правил набагато менше
Відвідувати ТРЦ, кафе та ресторани українці зможуть, якщо вони мають COVID-сертифікат
Відвідувати ТРЦ, кафе та ресторани українці зможуть, якщо вони мають COVID-сертифікат / Фото: Колаж: Сьогодні

У регіонах, які належать до "червоної зони" карантину, українцям потрібно мати свідоцтво про вакцинацію, щоб відвідувати ресторани, ТРЦ та вільно пересуватися країною.

"Сьогодні" дізналися, що потрібно українцю у "червоній зоні" для життя без обмежень.

Реклама

Правила "червоної зони" карантину

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Проте обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не більше 3-х днів тому.

Реклама

Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

Які правила для транспорту:

Обмеження на міжобласні перевезення діють на всій території країни. З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири громадського транспорту повинні мати один із таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, для "жовтих" областей підійде одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про лікування від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням "Дії";
  • негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту для визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

Що стосується міського транспорту та пересування в межах області, їхню роботу регулює місцева влада.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Anti-Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти