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СЬОГОДНІ Новини України

Україна на порозі "жовтої зони": які обмеження введуть при посиленні карантину

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
20 вересня, 15:46
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Більшість карантинних обмежень не стосуватимуться вакцинованих українців
"Жовту зону" можуть ввести на цьому тижні. Фото: з відкритих джерел
"Жовту зону" можуть ввести на цьому тижні. Фото: з відкритих джерел

Найближчим часом в Україні можуть ввести жовтий рівень епідеміологічної безпеки.

"Сьогодні" розбиралися, які обмеження будуть діяти в цій зоні.

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Так, в "жовтій зоні" діють наступні карантинні заходи:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 особи на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Обмеження "жовтої" зони не діють, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе і ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, спортзалів і басейнів мають хоча б одне щеплення або діючий (72 години) результат ПЛР або експрес-тестування.

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Школи, садочки та виші

Що стосується освітнього процесу, то відносно навчальних закладів є вимога, що вони зможуть працювати офлайн тільки за умови вакцинації не менше 80% персоналу хоча б однією дозою щеплення від COVID-19. Для верифікації працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

При цьому в окремих регіонах прийняли рішення взагалі закрити школи, де показник вакцинації не дотягує до 80%, на карантин без можливості дистанційної роботи.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні зростає кількість COVID-госпіталізацій, вже в 10 областях перевищені показники.

Також нагадаємо, Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Документ узгодили з міжнародними стандартами.

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