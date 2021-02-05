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Україна починає перехід на електронні трудові книжки: що це означає

5 лютого, 12:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Паперові трудові викидати не поспішайте – перехідний період займе п'ять років

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №3623, який передбачає впровадження в Україні електронних трудових книжок. 265 народних депутатів підтримали цей документ.

Коли зникнуть паперові трудові

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Законом вводиться облік трудової діяльності працівника в електронній формі. Тепер всю інформацію про трудовий стаж будуть переводити в Держреєстр обов'язкового соціального страхування, яким "завідує" Пенсійний фонд.

Законом встановлюється перехідний період у 5 років. Протягом цього терміну буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна.

Що зміниться на роботі

Паперова трудова стане не обов'язковим видом документа. Замість неї можна буде показати виписку з Реєстру застрахованих осіб з інформацією про стаж, попередні місця роботи тощо.

Трудова книжка більше не служитиме підтвердженням звільнення людини з попереднього місця роботи. Якщо нині працівник вважається звільненим, коли роботодавець повертає йому трудову книжку, то за новими правилами в день звільнення він повинен буде отримати примірник наказу про звільнення. Мало того, якщо такий наказ запізниться, зарплату повинні будуть нараховувати до дня вручення наказу на руки.

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Трудова книжка може зберігатися на руках у працівника. І, якщо він захоче, може попросити роботодавця при прийомі на роботу або при звільненні зробити по-старому запис у трудовій.

Навіщо взагалі це все потрібно?

Ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для впровадження автоматичного призначення пенсій і соціальних виплат.

Дані про стаж працівників вноситимуть до Держреєстру обов'язкового страхування самі роботодавці. А українці зможуть перевірити правильність внесених даних в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду – portal.pfu.gov.ua.

Раніше сайт "Сьогодні" розбирався в головних плюсах і мінусах електронної трудової книжки.

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Верховна Рада закони трудові книжки

Джерело: Сьогодні

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