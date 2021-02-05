Україна починає перехід на електронні трудові книжки: що це означає

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №3623, який передбачає впровадження в Україні електронних трудових книжок. 265 народних депутатів підтримали цей документ.

Коли зникнуть паперові трудові

Реклама

Законом вводиться облік трудової діяльності працівника в електронній формі. Тепер всю інформацію про трудовий стаж будуть переводити в Держреєстр обов'язкового соціального страхування, яким "завідує" Пенсійний фонд.

Законом встановлюється перехідний період у 5 років. Протягом цього терміну буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна.

Що зміниться на роботі

Паперова трудова стане не обов'язковим видом документа. Замість неї можна буде показати виписку з Реєстру застрахованих осіб з інформацією про стаж, попередні місця роботи тощо.

Трудова книжка більше не служитиме підтвердженням звільнення людини з попереднього місця роботи. Якщо нині працівник вважається звільненим, коли роботодавець повертає йому трудову книжку, то за новими правилами в день звільнення він повинен буде отримати примірник наказу про звільнення. Мало того, якщо такий наказ запізниться, зарплату повинні будуть нараховувати до дня вручення наказу на руки.

Реклама

Трудова книжка може зберігатися на руках у працівника. І, якщо він захоче, може попросити роботодавця при прийомі на роботу або при звільненні зробити по-старому запис у трудовій.

Навіщо взагалі це все потрібно?

Ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для впровадження автоматичного призначення пенсій і соціальних виплат.

Дані про стаж працівників вноситимуть до Держреєстру обов'язкового страхування самі роботодавці. А українці зможуть перевірити правильність внесених даних в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду – portal.pfu.gov.ua.

Раніше сайт "Сьогодні" розбирався в головних плюсах і мінусах електронної трудової книжки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама