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Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2"

21 липня 2021 22:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Україні наполягають, що російський газопровід загрожує її безпеці і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС

Дмитро Кулеба та "Північний потік - 2" / колаж "Сьогодні"

Дмитро Кулеба та "Північний потік - 2" / колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною з питань загроз для України і Європи через "Північний потік – 2" і вже направила відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

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Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

"Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку – 2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США і Німеччина досягли домовленостей із газопроводу "Північний потік – 2" і оприлюднять деталі угоди найближчим часом.

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Ми також писали, що радник Державного департаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле заявив, що інформація, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку – 2", не відповідає дійсності.

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За даними видання Bloomberg, угода Берліна і Вашингтона передбачає, що Німеччина вживе заходів проти Росії у разі використання "Північного потоку – 2" як зброї проти України.

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