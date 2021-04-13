Україна не хоче війни і не планує жодних наступальних дій на Донбасі – Кулеба

Міністр зазначив, що Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні

Україна не хоче війни і не планує жодних наступальних дій.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під ча брифінгу в штаб-квартирі НАТО.

За його словами, влада прихильна вирішувати ситуацію на Донбасі дипломатичним шляхом.

"Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною, на окупованих територіях і в морі. Вона накопичує війська на трьох напрямках: на півночі, півдні і сході", – зазначив дипломат.

За словами міністра, останніми тижнями РФ інтенсифікувала свою агресивну пропаганду, яка демонізує українців.

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"Якщо Москва почне черговий виток насильства або діятиме нерозважливо – це буде їй дорого коштувати. Україна не хоче війни, ми не плануємо жодного наступу або ескалації. Україна прихильна до дипломатичних і політичних заходів вирішення цього конфлікту", – підкреслив Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністри закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили російську загрозу. Зазначалося, що Польща домагатиметься посилення міжнародного тиску на Росію.

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