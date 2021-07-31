Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

31 липня 2021 21:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що з даного питання у Києва дуже чітка позиція

Газ в Росії Україна не купуватиме. Фото: колаж "Сьогодні"

Газ в Росії Україна не купуватиме. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Київ не розглядає варіант закупівлі газу в Росії.

Реклама

Про це заявив глава правління компанії НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу", – розповів Вітренко.

Він додав, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.

Читайте також:

Реклама

Україна зробить все, щоб "Північний потік – 2" не зміг запрацювати – Вітренко

В тренді
Британський перевізник помістив на фургоні карту України без Криму (фото)
Карта без Криму на борту британського перевізника. Фото: Європейська правда

"У нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше – це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один із найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", – додав Вітренко.

Раніше ми повідомляли, що у кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". Ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

Також нагадаємо, "Газпром" відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Португалією – Італія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Португалією – Італія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Без іноземних інвесторів і кредита МВФ – яким буде курс долара в серпні
Без іноземних інвесторів і кредита МВФ – яким буде курс долара в серпніЕкономіка
Дощі з грозами та спека. Якою буде погода в Україні 31 липня (карта)
Дощі з грозами та спека. Якою буде погода в Україні 31 липня (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти